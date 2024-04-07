«Спортинг» вырвал победу над «Бенфикой»

«Спортинг» дома одолел «Бенфику» в матче 28-го тура чемпионата Португалии — 2:1.

У гостей гол на 45+3-й минуте забил Александер Ба после передачи Анхеля Ди Марии. У хозяев на 1-й минуте отличился Жени Катаму. На 90+1-й минуте форвард из Мозамбика принес «Спортингу» победу.

В концовке встречи вторую желтую карточку получил игрок гостей Фредрик Эурснес.

«Спортинг» лидирует в таблице чемпионата Португалии, набрав 71 очко. «Бенфика» (67) отстает на четыре очка и занимает второе место. Третьим в таблице идет «Порту» — 58 очков.