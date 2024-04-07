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Сегодня, 00:33

«Спортинг» вырвал победу над «Бенфикой»

Руслан Минаев
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«Спортинг» дома одолел «Бенфику» в матче 28-го тура чемпионата Португалии — 2:1.

У гостей гол на 45+3-й минуте забил Александер Ба после передачи Анхеля Ди Марии. У хозяев на 1-й минуте отличился Жени Катаму. На 90+1-й минуте форвард из Мозамбика принес «Спортингу» победу.

В концовке встречи вторую желтую карточку получил игрок гостей Фредрик Эурснес.

«Спортинг» лидирует в таблице чемпионата Португалии, набрав 71 очко. «Бенфика» (67) отстает на четыре очка и занимает второе место. Третьим в таблице идет «Порту» — 58 очков.

Португалия. Премьер-лига. 28-й тур
06 апр, 00:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
2:1
Бенфика

ФК Бенфика
ФК Спортинг (Лиссабон)
0
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