Буфаль: «Мне больше нравилось видеть, как плачет Роналду, а не мои партнеры»

Полузащитник сборной Марокко Софьян Буфаль рассказал, кого считает лучшим игроком мира.

«При всем моем уважении к нему, но мне больше нравилось видеть, как плачет Роналду, а не мои партнеры. Месси лучше, чем Роналду. Мне хотелось бы играть с Лео в «Барселоне», — приводит слова Буфаля Goal.com.

Лионель Месси вместе со сборной Аргентины победил на ЧМ-2022. В решающем матче «альбиселесте» одолели Францию (3:3, 4:2 — по пенальти). В этом турнире Лионель Месси забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Он был признан лучшим игроком ЧМ-2022.

На чемпионате мира сборная Португалии дошла до четвертьфинала, в котором уступила Марокко (0:1). После турнира Криштиану Роналду подписал контракт с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.