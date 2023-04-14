Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

14 апреля, 23:44

Вильфрид Заа отказался от перехода в клубы из Саудовской Аравии

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Goal, 30-летний игрок все еще может покинуть клуб этим летом, но отклонил выгодное предложение от «Аль-Наср». Ранее Заа получал предложения от «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль», но оба претендента не смогли его заполучить.

В текущем сезоне футболист сыграл за «Кристал Пэлас» 25 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Goal
Вильфрид Заа
ФК Аль-Наср
ФК Кристал Пэлас
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Квяту выдадут «Ламборгини». Россиянин станет заводским пилотом в гонках на выносливость
Макдэвиду не хватило одного гола до повторения рекорда Овечкина
Медведев допустил исчезновение Польши в случае войны России и НАТО
«РИА Новости»: под Херсоном российские военные захватили поставленный ВСУ танк Leopard
Предсказавший кризис 2008 года Рубини прогнозирует рецессию в экономике США
Американский экономист предупредил о кредитном коллапсе в США
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Буфаль: «Мне больше нравилось видеть, как плачет Роналду, а не мои партнеры»
Новости
RSS RSS
Все новости