Вильфрид Заа отказался от перехода в клубы из Саудовской Аравии

Полузащитник «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Goal, 30-летний игрок все еще может покинуть клуб этим летом, но отклонил выгодное предложение от «Аль-Наср». Ранее Заа получал предложения от «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль», но оба претендента не смогли его заполучить.

В текущем сезоне футболист сыграл за «Кристал Пэлас» 25 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.