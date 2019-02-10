СМИ: Руни подозревают в измене

Бывшего нападающего сборной Англии и форварда "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни​ подозревают в неверности своей жене, сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на The Sun. 33-летний футболист покидал один из магазинов вместе с официанткой Вики Росик.

По информации СМИ, находясь в кафе с товарищами по команде, Руни был замечен в компании Росик, с которой он встречался несколько дней назад.

Напомним, что Руни со своей супругой вместе с 2008 года. Пара воспитывает четырех детей.

Ранее англичанин в нетрезвом виде устроил дебош в аэропорту Вашингтона.