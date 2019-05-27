СМИ: ЦСКА грозит исключение из элитного дивизиона чемпионата Болгарии и еврокубков

Софийский ЦСКА может быть причастен к подкупу игроков соперника, сообщает sportal.bg. Из-за этого клубу грозят серьезные санкции.

4 мая ЦСКА обыграл "Черно Море" (3:1). Позднее стало известно, что шесть игроков "Черно Море" дважды проходили детектор лжи. Их заподозрили в том, что они получил взятку за "сдачу" матча. Они были отстранены от работы с командой. Названы имена этих футболистов: Георги Илиев, Георги Китанов, Иван Дюлгеров, Петр Витанов, Виктор Генев и Пламен Димов.

О данных тестов на детекторе лжи пока не сообщается. Если сообщения о взятке подтвердятся, команда может быть исключена из высшего дивизиона, а также не сможет сыграть в еврокубках.

ЦСКА занял второе место в чемпионате Болгарии. Чемпионом страны стал "Лудогорец".