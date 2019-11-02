Слуцкий рассказал о возможном контракте Хонды с «Витессом»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что клуб, вероятно, подпишет контракт с бывшим полузащитником ЦСКА японцем Кейсуке Хондой. По словам российского специалиста, он не сомневается в качествах 33-летнего хавбека.

— Вероятность того, что мы подпишем контракт с Хондой, высока. Я видел его игру в Италии, Мексике и Австралии, — цитирует Слуцкого omroepgelderland.nl. — Поэтому не сомневаюсь в его качествах и физическом состоянии. Он является профессионалом и всегда в форме. Осталось только сойтись на наших интересах.