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Слуцкий рассказал о возможном контракте Хонды с «Витессом»

12:21
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что клуб, вероятно, подпишет контракт с бывшим полузащитником ЦСКА японцем Кейсуке Хондой. По словам российского специалиста, он не сомневается в качествах 33-летнего хавбека.

— Вероятность того, что мы подпишем контракт с Хондой, высока. Я видел его игру в Италии, Мексике и Австралии, — цитирует Слуцкого omroepgelderland.nl. — Поэтому не сомневаюсь в его качествах и физическом состоянии. Он является профессионалом и всегда в форме. Осталось только сойтись на наших интересах.

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