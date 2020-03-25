Французское издание France Football опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров этого сезона. Первое место в нем занял главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне с 40,5 миллиона евро в год.

Второе место у главного тренера «Интера» Антонио Конте он получает 30 миллионов евро в год. А на третьей позиции расположился главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола с 27 миллионами евро в год.

В пятерку самых высокооплачиваемых тренеров также вошли главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп с 24 миллионами евро в год и главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью с 23 миллионами евро.