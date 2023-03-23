Шпилевский: «Индивидуальный класс Кокорина решает матчи»

Отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский заявил, что в клубе довольны выступлением российского нападающего Александра Кокорина.

«Я изначально говорил, что Кокорин — один из самых талантливых российских футболистов. Все зависело от его желания реабилитировать себя перед всеми. Я лично познакомился с Александром и был очень приятно удивлен, он очень профессионально относится к своим обязанностям, к тренировкам, получает кайф от своей игры. Он принял все требования тренера, выполняет новые задачи, потому что команда играет в вертикальный агрессивный футбол. Удивляет объем выполняемой им работы, он полностью работает на команду и команда работает на него. И индивидуальный класс Кокорина решает матчи. Хотя было очень много скептиков даже в моем круге общения. Я всем четко объяснял, что время покажет», — приводит «РБ Спорт» слова Шпилевского.

В текущем сезоне Кокорин сыграл 23 матча в составе «Ариса», забил 11 голов и сделал пять результативных передач.