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Сегодня, 20:17

Шпилевский высказался об уходе Кержакова с поста главного тренера «Кармиотиссы»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об уходе 40-летнего Александра Кержакова с поста главного тренера «Кармиотиссы».

«Мы не играли против команды Александра Кержакова. Пересеклись один раз, и то — случайно. У нас одновременно закончились тренировки, мы неподалеку находились. Саша Кокорин нас познакомил. Это был недлительный разговор. Тренеров оценивают по результату. Если спортивные директора, владельцы не особо разбираются в футболе, происходит так называемая тренерская чехарда. Я знаю, что в этом клубе было очень много увольнений... Но опять-таки такой был вызов. Ошибкой это не было. Каждый опыт важен для тренера. Я подобное на себе тоже испытывал — это неприятно. Но он сделает из этого правильные выводы. Нужно понимать, с кем ты будешь иметь дело, анализировать клуб, цели, задачи, состав и что хочет президент. Это все очень важно. Александру, видимо, не повезло с этим», — приводит слова Шпилевского Metararings.ru.

Кержаков начал клубную тренерскую карьеру в «Томи», которую возглавил в сентябре 2020 года и проработал до июня 2021-го. После этого тренер поработал в «Пари НН» с июня 2021-го по июнь 2022-го.

Кержаков покинул кипрский клуб, проработав во главе команды с февраля по апрель 2023 года. Тренер объяснил решение оставить команду непрофессиональным подходом руководства.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-arisa-shpilevskii-esli-vladelcy-ne-razbirayutsya-v-futbole-proiskhodit-trenerskaya-chekharda-kerzhakovu-ne-povezlo-s-etim-242272/
Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
Алексей Шпилевский
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