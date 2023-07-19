Это'О подозревают в причастности к договорным матчам

Глава Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О может быть причастен к организации договорных матчей, сообщает Sport News Africa.

18 июля была опубликована запись телефонного разговора Это'О с президентом клуба «Виктория Юнайтед». В разговоре, предположительно состоявшемся в январе 2023 года, Самюэль называет целью выход клуба в высшую лигу Камеруна. «Виктория Юнайтед» на тот момент находилась в нижней части турнирной таблицы 2-го дивизиона.

Это'О опровергает свою причастность к договорным матчам. Он заявил, что в разговоре защищал президента клуба, который вкладывает свои деньги и хочет уйти из футбола, потому что некоторые не выполняют свою работу.

«Я позвонил президенту Ассоциации судей и сказал ему: «Осторожнее! Этот человек вкладывает много денег в футбол, поэтому нельзя позволять судьям убивать того, кто хочет только одного — чтобы его команда была одной из лучших в чемпионате», — сказал президент Камернуна.

По итогам сезона «Виктория Юнайтед» вышла в высшую лигу Камеруна после того, как занявший 2-е место в турнирной таблице «Стад де Бертуа» был дисквалифицирован футбольной федерацией.

Ранее дочь Это'О Эрика До Росарио Ньевес потребовала приговорить отца к году тюрьмы. Он имеет задолженность по аллиментам, которая, по словам адвоката девушки, составляет 90 тысяч евро.