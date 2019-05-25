"Селтик" - первый клуб в истории европейского футбола, который выиграл три домашних турнира три сезона подряд

"Селтик" чемпионом Шотландии, выиграл Кубок шотландской лиги и Кубок страны, тем самым, одержав победу в трех домашних турнирах. Клуб стал первым в истории европейского футбола, кому удалось добиться подобного достижения.

В начале мая победа над "Абердином" со счетом 3:0 обеспечила "Селтику" очередной титул чемпиона Шотландии. Для "кельтов" это уже 50-й чемпионский титул и восьмой подряд.

В декабре "Селтик" в 18-й раз стал обладателем Кубка шотландской лиги. Кубок Шотландии стал для команды 39-м.