«Селтик» могут досрочно признать чемпионом Шотландии
14:08
Шотландские клубы раздумывают над завершением сезона в условиях пандемии коронавируса. Многие из них согласны закончить нынешний сезон и раздать награды на основе нынешнего турнирного положения, сообщает The Telegraph.
В таком случае чемпионство достанется «Селтику», который лидирует с 13-очковым отрывом от «Рейнджерс».
При этом расширение чемпионата на следующий сезон не предусматривается, но зимний перерыв в следующем сезоне может быть убран.
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