«Селтик» могут досрочно признать чемпионом Шотландии

Шотландские клубы раздумывают над завершением сезона в условиях пандемии коронавируса. Многие из них согласны закончить нынешний сезон и раздать награды на основе нынешнего турнирного положения, сообщает The Telegraph.

В таком случае чемпионство достанется «Селтику», который лидирует с 13-очковым отрывом от «Рейнджерс».

При этом расширение чемпионата на следующий сезон не предусматривается, но зимний перерыв в следующем сезоне может быть убран.