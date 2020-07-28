«Сан-Хосе» и «Лос-Анджелес» одержали разгромные победы и вышли в 1/4 финала турнира MLS
08:52
Определились еще два четвертьфиналиста мини-турнира MLS is back. «Сан-Хосе Эртквейс» разгромил «Реал Солт-Лейк» — 5:2.
В другом матче «Сиэтл Сондерс» разгромно уступил «Лос-Анджелесу» — 1:4.
В четвертьфинале «Лос-Анджелес» сыграет с «Орландо-Сити». Соперник «Сан-Хосе» определится позже
MLS is back
1/8 финала
«Сан-Хосе Эртвейкс» — «Реал Солт-Лейк» — 5:2 (1:1)
Голы: Эспиноза, 21 (1:0). Мартинес, 22 (1:2). Эрикссон (пенальти), 49 (2:1). Вако, 61 (3:1). Крайлах, 75 (3:2). Вондоловски, 86 (4:2). Эрикссон (пенальти), 90+6 (5:2).
«Сиэтл Сондерс» — «Лос-Анджелес» — 1:4 (0:2)
Голы: Росси, 14 (0:1). Блессинг, 39 (0:2). Брюин, 75 (1:2). Росси, 82 (1:3). Родригес, 89 (1:4).
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