Салах, Осимхен и Мане претендуют на приз лучшему африканскому футболисту года

По информации сайта Африканской конфедерации футбола (CAF), нападающие Мохамед Салах из «Ливерпуля», Виктор Осимхен из «Наполи» и Садио Мане из «Аль-Насра» претендуют на приз лучшему африканскому игроку.

В спиок кандидатов также вошли Рами Бенсебаини (Алжир, «Боруссия» Дортмунд), Рияд Марез (Алжир, «Аль-Ахли»), Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер»), Андре-Франк Андре-Франк Замбо-Ангисса (Камерун, «Наполи»), Венсан Абубакар (Камерун, «Бешикташ»), Мохаммед Кудус (Гана, «Вест Хэм»), Томас Парти (Гана, «Арсенал»), Серу Гирасси (Гвинея, «Штутгарт»), Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ») и еще 18 футболистов.

На приз лучшему вратарю Африки номинированы среди прочих Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хилаль»), Андре Онана (Камерун, «Манчестер Юнайтед») и Эдуар Менди (Сенегал «Аль-Ахли»).

Церемония награждения лауреатов CAF Awards-2023 состоится в марокканском Марракеше 11 декабря 2023 года.