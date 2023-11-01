Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:42

Салах, Осимхен и Мане — в списке номинантов на приз лучшему африканскому футболисту года

Салах, Осимхен и Мане претендуют на приз лучшему африканскому футболисту года
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

По информации сайта Африканской конфедерации футбола (CAF), нападающие Мохамед Салах из «Ливерпуля», Виктор Осимхен из «Наполи» и Садио Мане из «Аль-Насра» претендуют на приз лучшему африканскому игроку.

В спиок кандидатов также вошли Рами Бенсебаини (Алжир, «Боруссия» Дортмунд), Рияд Марез (Алжир, «Аль-Ахли»), Эдмонд Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер»), Андре-Франк Андре-Франк Замбо-Ангисса (Камерун, «Наполи»), Венсан Абубакар (Камерун, «Бешикташ»), Мохаммед Кудус (Гана, «Вест Хэм»), Томас Парти (Гана, «Арсенал»), Серу Гирасси (Гвинея, «Штутгарт»), Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ») и еще 18 футболистов.

На приз лучшему вратарю Африки номинированы среди прочих Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хилаль»), Андре Онана (Камерун, «Манчестер Юнайтед») и Эдуар Менди (Сенегал «Аль-Ахли»).
Церемония награждения лауреатов CAF Awards-2023 состоится в марокканском Марракеше 11 декабря 2023 года.

Виктор Осимхен
Мохамед Салах
Садио Мане
1
Читайте также
Лионель Месси остается лучшим футболистом мира почти 20 лет
Тутберидзе: «У Валиевой больше веры ни к кому нет, она изменилась»
Премьер Италии признала отсутствие результатов контрнаступления ВСУ
Премьер Италии заявила о праве Украины на героизацию Бандеры
My?l Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клуб Кержакова вылетел из Кубка Сербии
Новости
RSS RSS
Все новости