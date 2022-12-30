Алексей Мишин: «Пеле был гением над другими гениями»

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал новость о смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле.

«Пеле мне запомнился, как и всему цивилизационному человечества — гений мяча. Месси, Роналду, Левандовский, которого я очень сильного уважаю, Михаил Месхи — гении. Но Пеле был гением над другими гениями», — цитирует Мишина Metaratings.ru.

Пеле скончался в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

Бразилец — единственный в истории, кому удалось трижды (1958, 1962, 1970) стать чемпионом мира в статусе футболиста.