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Сегодня, 10:35

Алексей Мишин: «Пеле был гением над другими гениями»

Алина Савинова
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Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал новость о смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле.

«Пеле мне запомнился, как и всему цивилизационному человечества — гений мяча. Месси, Роналду, Левандовский, которого я очень сильного уважаю, Михаил Месхи — гении. Но Пеле был гением над другими гениями», — цитирует Мишина Metaratings.ru.

Пеле скончался в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

Бразилец — единственный в истории, кому удалось трижды (1958, 1962, 1970) стать чемпионом мира в статусе футболиста.

Источник: https://metaratings.ru/news/mishin-messi-ronaldu-levandovskii-meskhi-genii-no-pele-byl-nad-nimi-217185/
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