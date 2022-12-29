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Сегодня, 21:03

В «Бенфике» заявили, что не стремятся продать полузащитника Энцо Фернандеса

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «Бенфики» Руй Кошта не стал исключать, что клуб зимой продаст полузащитника Энцо Фернандеса. Но он также подчеркнул, что клуб не стремится обязательно расстаться с футболистом сборной Аргентины.

«Мы хотели бы сохранить Энцо Фернандеса в команде до конца сезона. Но мы также открыты для предложений», — приводит слова функционера DAZN.

Ранее стало известно, что в 21-летнем футболисте заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». «Красные дьяволы» готовы заплатить за полузащитника отступные в размере 120 миллионов евро.

Фернандес является игроком «Бенфики» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 24 матча за португальский клуб во всех турнирах, отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

ФК Бенфика
Энцо Фернандес
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