В «Бенфике» заявили, что не стремятся продать полузащитника Энцо Фернандеса

Президент «Бенфики» Руй Кошта не стал исключать, что клуб зимой продаст полузащитника Энцо Фернандеса. Но он также подчеркнул, что клуб не стремится обязательно расстаться с футболистом сборной Аргентины.

«Мы хотели бы сохранить Энцо Фернандеса в команде до конца сезона. Но мы также открыты для предложений», — приводит слова функционера DAZN.

Ранее стало известно, что в 21-летнем футболисте заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». «Красные дьяволы» готовы заплатить за полузащитника отступные в размере 120 миллионов евро.

Фернандес является игроком «Бенфики» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 24 матча за португальский клуб во всех турнирах, отметился тремя голами и пятью результативными передачами.