Мусаев покинул пост главного тренера «Сабаха»

Российский специалист Мурад Мусаев покинул должность главного тренера «Сабаха», сообщает Trend.

Отмечается, что инициатором отставки стал сам Мусаев. Контракт тренера истекал летом 2024 года.

40-летний специалист возглавил «Сабах» в октябре 2021 года. Под руководством Мусаева команда провела 87 матчей: 48 побед, 16 ничьих и 23 поражения.

В сезоне-2022/23 Сабах завоевал серебряные медали чемпионата Азербайджана. В этом сезоне клуб из Баку набрал 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.

30 января «Сабах» со счетом 1:7 проиграл дома «Карабаху» в первом матче 1/4 финала Кубка Азербайджана.