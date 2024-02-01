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Сегодня, 11:46

Мусаев покинул пост главного тренера «Сабаха»

Руслан Минаев
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Российский специалист Мурад Мусаев покинул должность главного тренера «Сабаха», сообщает Trend.

Отмечается, что инициатором отставки стал сам Мусаев. Контракт тренера истекал летом 2024 года.

40-летний специалист возглавил «Сабах» в октябре 2021 года. Под руководством Мусаева команда провела 87 матчей: 48 побед, 16 ничьих и 23 поражения.

В сезоне-2022/23 Сабах завоевал серебряные медали чемпионата Азербайджана. В этом сезоне клуб из Баку набрал 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.

30 января «Сабах» со счетом 1:7 проиграл дома «Карабаху» в первом матче 1/4 финала Кубка Азербайджана.

Футбол
Мурад Мусаев
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