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1 февраля, 12:42

Мусаев покинул пост главного тренера «Сабаха»

Сергей Разин
корреспондент
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Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Сабаха» Мурад Мусаев покинул свой пост, сообщается на официальном сайте азербайджанского клуба.

40-летний специалист принял решение покинуть клуб после встречи с руководством. Ранее, 30 января, «Сабах» в 1/4 финала Кубка Азербайджана уступил «Карабаху» (1:7).

Мусаев возглавил «Сабах» в октябре 2021 года. Под его руководством команда провела 87 матчей: 48 побед, 16 ничьих и 23 поражения.

В сезоне-2022/23 «Сабах» завоевал серебряные медали чемпионата Азербайджана. В этом сезоне клуб из Баку набрал 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице.

Мурад Мусаев
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