Российский голкипер Злобин в стартовом составе «Бенфики» на матч с «Риу Аве»
14 января 2020, 23:32
Российский вратарь Иван Злобин попал в стартовый состав «Бенфики» на матч 1/4 финала Кубка Португалии против «Риу Аве». Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
? TEAM NEWS ?— SL Benfica (@slbenfica_en) January 14, 2020
? Svilar, Andr? Almeida, Samaris, Florentino, Rafa, Jota and Seferovic#SLBRAFC #Prozis #ExceedYourself pic.twitter.com/DGt3rMtjxx
Матч состоится в ночь с 14 на 15 января и начнется в 00.15 по московскому времени. 22-летний вратарь в текущем сезон провел шесть игр за «Бенфику» — по три в Кубке Португалии и Кубке лиги. Он пропустил пять мячей и дважды отыграл «на ноль».
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