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Российский голкипер Злобин в стартовом составе «Бенфики» на матч с «Риу Аве»

14 января 2020, 23:32
Иван Злобин. Фото Reuters
Иван Злобин. Фото Reuters
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Российский вратарь Иван Злобин попал в стартовый состав «Бенфики» на матч 1/4 финала Кубка Португалии против «Риу Аве». Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Матч состоится в ночь с 14 на 15 января и начнется в 00.15 по московскому времени. 22-летний вратарь в текущем сезон провел шесть игр за «Бенфику» — по три в Кубке Португалии и Кубке лиги. Он пропустил пять мячей и дважды отыграл «на ноль».

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