Российский голкипер Злобин в стартовом составе «Бенфики» на матч с «Риу Аве»

Российский вратарь Иван Злобин попал в стартовый состав «Бенфики» на матч 1/4 финала Кубка Португалии против «Риу Аве». Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Матч состоится в ночь с 14 на 15 января и начнется в 00.15 по московскому времени. 22-летний вратарь в текущем сезон провел шесть игр за «Бенфику» — по три в Кубке Португалии и Кубке лиги. Он пропустил пять мячей и дважды отыграл «на ноль».