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Сегодня, 11:38

«Интер Майами» набрал более 3,5 миллиона подписчиков после перехода Месси

Ана Горшкова
Корреспондент
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Линель Месси.
Фото Reuters

Число подписчиков в социальных сетях клуба MLS «Интер Майами» увеличилось более чем на 3,5 миллиона человек после перехода нападающего Лионеля Месси.

По состоянию на утро 8 июня Instagram* (компания Meta, которой принадлежит соцсеть, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации) «Интер Майами» насчитывает 4,6 миллиона человек. До объявления о переходе форварда у аккаунта было около миллиона подписчиков.

Число подписчиков страницы «Интер Майами» в Twitter увеличилось со 180 до 397,7 тысячи.

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами». Клуб также анонсировал его подписание.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

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