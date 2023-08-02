Романцев — об отставке Черчесова: «Владельцы «Ференцвароша» не правы»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев считает неверным решение руководства «Ференцвароша» уволить Станислава Черчесова из клуба.

— Не удивило ли вас увольнение Станислава Черчесова после поражения от «Клаксвика», учитывая, что с российским тренером «Ференцварош» дважды стал чемпионом и выиграл Кубок? И стоит ли ему взять паузу в карьере или, если поступят предложения, сразу браться за новую работу?

— На мой взгляд, по-спортивному владельцы клуба не правы. Да, поражение обидное, потеряны немалые деньги, вскипели болельщики с прессой. И руководство пошло на поводу эмоций, разом вычеркнув все хорошее, что тренер делал до этого, не оставив ему права на ошибку. Зная Стаса, допускаю, что мог после матча погорячиться и он. Как случилось с Валерием Газзаевым, когда его «Динамо» проиграло «Айнтрахту». При первой же возможности мы со Станиславом обязательно обсудим этот неприятный момент, который еще раз напомнил, насколько непредсказуема тренерская судьба.

Что дальше? Зная характер Черчесова, его умение переносить любые жизненные трудности, уверен — эта история только добавит ему твердости и веры в себя. А тренер он уже состоявшийся, с именем, которое знают и в Европе. Не стоит брать никаких пауз — нужно не останавливаясь идти вперед. Надеюсь, что на него будет спрос в России, где, уверен, он сделает крепкую, интересную команду, с которой обязательно добьется новых побед.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года, 19 июля 2023 года 59-летний специалист был отправлен в отставку после поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.