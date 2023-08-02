«С таким характером «Спартак» поборется за чемпионство!» Романцев — о Черчесове, Личке и конкурентах «Зенита»

Рубрика «Спросите у Романцева».

Перед тем как ответить на традиционные вопросы читателей «СЭ», Олег Романцев разобрал победу «Спартака» над «Балтикой» (2:1), которая зафиналила программу 2-го тура РПЛ.

— Победа есть победа, — довольно сказал Романцев после финального свистка. — Но уверен — у Абаскаля найдется, что сказать игрокам на разборе. Заострить внимание на каких-то просчетах, вспомнить упущенные моменты. Но главное, что это уже третий успешный шаг «Спартака» в новом сезоне. И очень важное подспорье для того, чтобы почувствовать уверенность, вдохнуть победный воздух и двигаться вперед

Признаюсь, меня, как и многих, удивили перемены в стартовом составе, где не оказалось Джикии и Медины. Часто отсутствие тех, кого болельщики ждут на поле, провоцирует разные разговоры на трибунах — мол, что-то в команде не то. Но могу заверить — в «Спартаке» все нормально и идет по плану.

Довелось поговорить с Георгием Джикией, Александром Соболевым и Русланом Литвиновым. Обсудили с ними, чем живет сегодняшняя команда, на что настраивается. И, пообщавшись с ребятами, я понял: нынешний «Спартак» — это команда, сжатая в кулак, готовая в таком состоянии идти до победного конца. Значит, по боку все слухи и сомнения! А все решения тренера по составу работают на общее дело и не вызывают у игроков обид. Вот это самое главное!

Победа над «Балтикой» оказалась непростой. Возможно, она получилась не очень яркой, но крайне важной. Ведь сколько раз случались у «Спартака» досадные осечки в матчах с соперниками, у которых скромные турнирные задачи. А здесь Сергей Игнашевич представил нам крепкую и обученную команду. С характером тренера, который сам не привык сдаваться до последних минут. В концовке матча все это и увидели.

Что касается «Спартака», то он все мог решить еще в первом тайме, когда Бонгонда и Соболев не распорядились парой стопроцентных моментов. Конечно, защитники почему-то расслабились в концовке встречи. Но кто в футболе не ошибается? Тем более что Бонгонда свой второй мяч в «Спартаке» все-таки забил. Я не привык выделять кого-то из футболистов, но, похоже, этот шустрый новичок из «Кадиса» пригодится нам для больших дел.

Еще обратил бы внимание на удачные и своевременные замены Абаскаля. Особенно это касается выхода Игнатова, чей проход по флангу и голевой пас Промесу сыграл в итоге решающую роль.

Словом, с очередной победой, друзья!

А теперь прошу ваши вопросы, господа фанаты!

Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Владельцы «Ференцвароша» не правы — надеюсь, на Черчесова будет спрос в России

Леонид Рощин: — Признайтесь, Олег Иванович, после первого тура, когда «Зенит» уверенно победил в Нижнем Новгороде, а ЦСКА оступился в Екатеринбурге, не пришла ли мысль, что новый сезон может стать повторением пройденного?

— Если честно, Леонид, похожая мысль только слегка мелькнула. Обычно на старте я не спешу делать выводы на будущее — слишком уж много неясного. А вот когда команды проведут матча три-четыре, укомплектуют составы и продемонстрируют уровень готовности, можно начинать прикидывать, как все пойдет дальше.

Бывало, даже когда «Спартак» считался фаворитом, мы начинали сезон с неудачи. Но это был своего рода рычаг, который помогал быстро прийти в себя, сделать выводы, загореться. А вот в моем первом тренерском сезоне, завершившемся золотым финишем, мы, напротив, начали с разгрома «Жальгириса» и победы над минским «Динамо». Хотя в тот момент о золоте еще не думали. Просто ставили задачу в каждом матче играть только на победу. А когда уже шли на первом месте, то разные партийные и профсоюзные начальники советовали мне не светиться в лидерах — мол, зачем дразнить соперников, лучше сесть другим на колесо, а потом рвануть в призеры. Слава богу, рядом был мудрый Николай Петрович Старостин, который не переставал повторять: «Все правильно, Олег. Работай и делай то, что считаешь нужным. А время все расставит по местам!»

Это я к тому, что если команда определила свой курс в чемпионате, то с первого тура должна стараться ему следовать. «Спартак» свой определил уже в прошлом сезоне — составить конкуренцию «Зениту». Что ж, тогда не получилось. Значит, сделай выводы — и вперед! Наверняка то же самое держат в уме и ЦСКА с «Локомотивом». А там, глядишь, и еще кто-то подтянется. Так что не стоить думать о грустном на старте. Футбол этого не любит.

Резо Доридзе: — Удачный старт нового сезона вернул уверенность, что команда сможет побороться с «Зенитом»? Егор Титов после волевой победы над «Оренбургом» сказал, что с такой обороной питерцев не обойти.

— Видно, что сейчас в «Спартаке» собрались ребята с амбициями. Уже сколько раз они, уступая в счете, переворачивали матчи! Вот и победный гол Хлусевича с «Оренбургом» в добавленное время показал — стремление не сдаваться команда захватила и в новый сезон. Думаю, тем, в чьих руках сегодня судьба клуба, очень хочется, чтобы он поборолся за высшие награды на всех фронтах. А почему нет? Лично я верю, что с нынешним характером это возможно!

Борис Рогов: — «Сассуоло» отказался продавать «Спартаку» защитника Рожерио, объяснив это нежеланием иметь дело с Россией. Как думаете, это может породить проблему приобретения легионеров и наконец заставит футбольных чиновников уделять больше внимания воспитанию молодежи?

— Вопрос не в бровь, а в глаз! Сколько лет ведутся бесконечные разговоры о повышении качества подготовки и поиска талантливой молодежи. Особенно громко об этом начинают говорить после неудач в международных турнирах. Кстати, недавно мы затрагивали эту тему в Костроме, где побывали с Ринатом Дасаевым, Вагизом Хидиятуллиным и Евгением Алдониным на турнире детских команд. И сошлись во мнении, что, прежде всего, надо подумать о достойной зарплате для тех, кто не только учит мальчишек футболу, но еще и жизни, воспитывает в них характер, умение преодолевать трудности. Но у нас за гроши от тренеров еще и требуют побед во всех турнирах. И добывать их приходится любой ценой. Иначе уволят. Потому и стараются они брать тех пацанов, кто физически посильнее да ростом повыше.

Вспоминаю, как возился в красноярской школе с моим другом и земляком Тархановым наш тренер Юрий Альбертович Уринович, царствие ему небесное! Сашка был невысокого роста, да еще и с сердцем проблемы. Но тренер от него не отходил — во всем подбадривал, помогал побыстрее окрепнуть, в себя поверить. И пошло дело — заиграл Тарханов в Красноярске, потом в хабаровском СКА, откуда его пригласили в ЦСКА. И везде был лидером! Вот что значит тренерское внимание и забота. Кстати, недавно в семье Тархановых прошло большое событие — золотая свадьба! А полвека назад я был свидетелем того, как Саша и Людмила заключали тот счастливый союз. Бежит время...

Что касается проблемы покупки легионеров, то не вижу повода для паники. Возможно, оттуда, где, шипя от злобы, ненавидят Россию, к нам игроки и не поедут. Да они и на хрен не нужны — обойдемся! А вот из тех стран, где нас уважают, — милости просим! Только если они сумеют доказать, что сильнее наших ребят. Как приходилось это делать Дасаеву, Карпину, Онопко, Аленичеву, Никифорову и другим, уезжавшим в начале 90-х в Европу.

Олег Сомов: — Представляя легионеров, которые могут появиться в РПЛ, «СЭ» часто публикует их статистические показатели: количество отборов, число пасов под удар, результативные передачи... А придавал ли значение подобной информации тренер Романцев?

— Для меня это не было самым главным — больше полагался на собственные впечатления. Цифры есть цифры: например, игрока представляют со стопроцентным показателем точных передач, а большинство из них он отдал на своей половине, да еще без борьбы. Чистой воды обман зрения!

Помнится, у Бескова подсчетом этих «кто, кому и сколько» занимался Федор Сергеевич Новиков. И разборы у Константина Ивановича по времени обычно превосходили два футбольных тайма. Но последнее слово всегда оставалось за ним — такой уж был у него характер. Я же сначала просматривал запись матчей сам, а потом уже обсуждал их с помощниками. И мнение Ярцева, Тарханова, Грозного, Павлова мне было всегда интересно и важно.

Но сейчас цифры в моде. Даже появилась новая разновидность специалистов, именующих себя футбольными аналитиками, среди которых и шустрые девицы мелькают. Причем почти никто из них к футболу отношения никогда не имел. Но в клубах они уже цифрами вовсю шуршат. Хотя отвечает за все по-прежнему только тренер. Что ж, у каждого свой хлеб...

Денис Торопцев: — Не удивило ли вас увольнение Станислава Черчесова после поражения от «Клаксвика», учитывая, что с российским тренером «Ференцварош» дважды стал чемпионом и выиграл Кубок? И стоит ли ему взять паузу в карьере или, если поступят предложения, сразу браться за новую работу?

— На мой взгляд, по-спортивному владельцы клуба не правы. Да, поражение обидное, потеряны немалые деньги, вскипели болельщики с прессой. И руководство пошло на поводу эмоций, разом вычеркнув все хорошее, что тренер делал до этого, не оставив ему права на ошибку. Зная Стаса, допускаю, что мог после матча погорячиться и он. Как случилось с Валерием Газзаевым, когда его «Динамо» проиграло «Айнтрахту». При первой же возможности мы со Станиславом обязательно обсудим этот неприятный момент, который еще раз напомнил, насколько непредсказуема тренерская судьба.

Что дальше? Зная характер Черчесова, его умение переносить любые жизненные трудности, уверен — эта история только добавит ему твердости и веры в себя. А тренер он уже состоявшийся, с именем, которое знают и в Европе. Не стоит брать никаких пауз — нужно не останавливаясь идти вперед. Надеюсь, что на него будет спрос в России, где, уверен, он сделает крепкую, интересную команду, с которой обязательно добьется новых побед.

Станислав Черчесов. Фото ФК «Ференцварош»

Марио Фернандес поступил как обычный наемный работник

Роман Гуров: — После поражения в Суперкубке Владимир Федотов заявил, что гордится своей командой. А были ли матчи, в которых «Спартак» уступал, но у тренера Романцева возникало такое же чувство?

— Со мной такого не случалось. И прежде всего потому, что тот «Спартак» мог на равных играть с любой командой. Так что любая неудача воспринималась как упущенная возможность победить, на что мы всегда настраивались, и недоработка. А чем здесь гордиться? Думаю, в данном случае, Владимир Валентинович хотел просто поддержать ребят, поблагодарить за хорошую игру. Ведь в этой встрече ЦСКА выглядел лучше «Зенита», показывал интересный и горячий футбол. Тренер имел право на такой ход, чтобы дать понять футболистам: вы способны на большее. О чем они, возможно, и вспомнят в следующей встрече с «Зенитом».

Аркадий Скворцов: — ЦСКА отпустил Медину и никем не усилился. Верите, что в этом сезоне клуб сможет конкурировать с «Зенитом»?

— Не скажу ничего нового, если повторю, что на сегодня команда Сергея Семака по-прежнему превосходит остальные клубы. Но говорить о гарантированном очередном чемпионстве я бы не спешил. Все будет зависеть от того, как на дистанции проявят себя команды, готовые к борьбе с «Зенитом». И не только в очных встречах с ним, но и в стремлении побеждать любых соперников.

Армейцам надо не просто выйти на уровень лучших матчей прошлого сезона, а поднять игровую планку. Сейчас говорят, что ударную мощь «Зенита» может ослабить уход Малкома. Действительно, бразилец был знаковой фигурой, настоящим вожаком. Но заметьте, как выходил Семак из положений, когда терял таких лидеров, как те же Дзюба и Азмун. «Зенит» продолжал идти вперед. Так что рассчитывать только на потерю Малкома не стоит. И здесь надо максимально использовать свои плюсы. Ведь в распоряжении Федотова есть молодые и способные футболисты — Арбузов, Носков, Кисляк, Ермаков, Лукин, которым он дал шанс в кубковой встрече в Оренбурге. Кто знает, может, поверив в себя, они выстрелят, как спартаковский пионеротряд Ярцева в 96-м! Главное — желание побеждать и бороться, как в недавней встрече с «Ахматом».

Именно этим сегодня привлекает и «Спартак». Вот почему надеюсь и верю, что, сделав выводы прошлого сезона, команда выдаст более яркий финиш в новом чемпионате.

Валентин Сорин: — Не кажется ли вам, что Марио Фернандес сделал рискованный шаг, выбрав «Зенит»? Болельщики ЦСКА считают его предателем, да и в Питере общая реакция пока непонятна. Может ли это помешать ему заиграть на прежнем уровне?

— Я не настолько хорошо знаком с Фернандесом, чтобы предполагать, как он поведет себя в такой ситуации. Кого-то она закаляет, а кто-то, напротив, ломается, теряет себя. Вообще, я всегда считал, что Фернандесу больше подходит амплуа флангового хавбека, поскольку он больше тяготеет к атаке и не очень любит быстро отходить назад. А это для защитника — закон.

Может, поэтому и решил не возвращаться в ЦСКА, где от него могут потребовать строгого выполнения всех своих обязанностей. И рассчитывает, что в «Зените» этого не случится он окажется в роли свободного художника. Возможно и такое. Как и то, что не последнюю роль здесь сыграла бразильская диаспора, обосновавшаяся в «Зените», — там он будет чувствовать себя как дома. Значит, и болельщики его примут.

Игорь Тюмин: — Юрий Семин, комментируя переход Медины в «Спартак» и выбор Фернандеса в пользу «Зенита», не удивился их решениям, потому что иностранцы не скрывают, что приезжают в Россию в первую очередь из-за денег. Согласны с таким мнением?

— На все сто процентов! На первом плане во всех вопросах, решаемых с любым легионером, стоят деньги. Как и в трансфере Медины в «Спартак», а Фернандеса — в «Зенит». Можно ли их за это осуждать? Тут у каждого свой подход. Но болельщикам ЦСКА я бы напомнил, что в свое время бразилец приходил в клуб как обычный наемный работник. И так же поступил сейчас, когда появилась возможность получить более выгодный контракт. Думаю, не стоит и спартаковским болельщикам болезненно реагировать на то, что «Зенит» перехватил у «Спартака» защитника сборной Сербии Эраковича. Это обычный бизнес по-футбольному. Зато радуйтесь — у нас есть Хлусевич!

Марио Фернандес. Фото Евгений Васильев, ФК «Зенит»

Цель Лички в «Динамо» — финиш в пятерке? Для меня это звучит странно

Антон Горевой: — Марцел Личка сказал, что для продления его контракта с «Динамо» достаточно попасть в пятерку, а лучше в тройку по итогам этого сезона. Не слишком ли скромная задача для команды с такими традициями? И не этим ли объясняется скромный старт «Динамо»?

— Для меня такая неопределенная задача так же звучит странно. Ведь у «Динамо» один из самых интересных составов, которому вполне по силам пополнить компанию конкурентов «Зенита». А здесь такая затуманенная скромность — «место в пятерке или...». Но, как иногда шутят в футболе: кто платит, тот и заказывает тренера.

На мой взгляд, такая задача — топтание на месте. Впрочем, руководству «Динамо» виднее. Но не зря Андрей Коболев обратил внимание на то, что там провалена селекция...

Артем Громов: — Арсена Захаряна долго окружали разговоры о спаде из-за срыва трансфера в «Челси». Такие вещи действительно могли повлиять на его игру?

— Конечно, могли. Стоит только футболисту обратить на себя внимание, как вокруг начинает крутиться огромное количество слухов. И иногда это настолько закручивает мозги молодому парню, что тот теряет голову — ему уже не до футбола. Не исключаю, что нечто подобное произошло и с Захаряном. Был вариант с «Челси», но не получилось. Бывает, это жизнь. В такие моменты надо максимально сосредоточиться на футболе, повысить требовательность к себе. Талант — очень дорогой и хрупкий инструмент. Распорядиться им непросто. Печальная история талантливого Кокорина тому подтверждение.

Пока Арсену надо на сто процентов выкладываться в «Динамо», а все остальное придет. И первыми проблесками возвращения своей игры он отметился в Самаре, где не только забил сам, но и выдал потрясающий пас Тюкавину. Значит, пошло восстановление, и не все так мрачно. А то, что футбол вознаграждает за преданность, сужу по примеру тех же Аленичева, Онопко, Карпина, Мостового, Дасаева и многих других, с кем я играл и работал. Они жили игрой, и судьба вознаградила их за это. Уж не говорю о Месси и Роналду, которых Бог наградил талантом любить футбол. Поэтому давай доказывай, Арсен!

Марина Грушина: — Олег Иванович, я болельщица «Спартака» с 14 лет. Знаю, что 15 июля, в годовщину смерти Георгия Ярцева, ему открыли памятник на Преображенском кладбище. Известно, что он был и остается для вас одним из самых близких людей. В чем, по-вашему, была уникальность этого игрока, тренера и человека?

— Сразу и не определишь, поскольку он обладал огромным количеством качеств, которые присуще только по-настоящему талантливым людям. Душа любой компании, острослов, заводила на поле и в жизни, требовательный, справедливый... А еще настоящий и преданный друг!

Никто никогда на него не обижался, поскольку знали — так же требовательно, как к остальным, Жора относится и к себе самому. Даже суровый Бесков уважал его за умение спрашивать с самого себя больше, чем с других. Иначе почти в 30 не заиграл бы он в «Спартаке», а через год не стал бы лучшим бомбардиром высшей лиги и не попал бы в сборную.

А как он любил свою Кострому с необъятными волжскими просторами! Именно в этом славном городе мы и начинали первым матчем свою тренерскую карьеру в «Красной Пресне». Ехали, переживали: как там все сложится? Но выиграли. А потом, в Рыбинске, как неопытные тренеры, попав в запарку, провели лишнюю замену... Спасибо судье — не заметил! Вот же весело начинали постигать новую профессию! Ну и пошло... Недавно, как уже рассказывал, я вновь побывал в Костроме с друзьями. Вспомнили Георгия Александровича. В футбольной школе, его именем названной, побывали. С ребятишками пообщались. Ярцев — их герой, все они хотят быть на него похожими...

Светлая память тебе, друг!

P.S. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все то, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!