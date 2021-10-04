Гвардиола и Анчелотти попали в «досье Пандоры», связанное с офшорными схемами

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» о возможной причастности мировых лидеров и звезд к офшорным схемам. В списке фигурантов расследования оказались главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Помимо них в документах упоминается и полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария.

По информации СМИ, Гвардиола не декларировал доход в Испании, который он получал в катарском «Аль-Ахли» за два сезона в конце своей игровой карьеры. Каталонский специалист связан с панамской компанией Repox Investments, которую создал банк Андорры с целью защиты личности тренера как владельца счета в банке.

Что касается Анчелотти, то итальянец является единственным бенефициаром компании Vapia Limited с Британских Виргинских островов, которая управляет его имиджевыми правами на сумму в 25 миллионов евро.

Похожее решение использовал и Ди Мария, который в 2009 году, то есть незадолго до подписания контракта с мадридским «Реалом», стал одним из основателей панамской компании Sunpex Corporation Inc, которая на протяжении следующих лет карьеры аргентинского футболиста занималась его рекламными контрактами.

Именно на счет этой компании переводили деньги такие компании, как Adidas и Coca-Cola, но с доходов в миллионы не уплачивались налоги. В 2017 году футболисту пришлось выплатить штраф два миллиона евро в пользу испанской налоговой инспекции.