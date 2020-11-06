«Рига» ведет переговоры с Кононовым о продлении контракта

Генеральный директор «Риги» Александр Пронин сообщил, что клуб ведет переговоры с Олегом Кононовым о продлении контракта.

«Ясности до сих пор нет. Ведем переговоры с Олегом Георгиевичем, хотя понятно, что до конца сезона он к нам не приедет», — цитирует Пронина РИА Новости.

Ранее Олег Кононов покинул расположение клуба из-за семейных проблем.

После 25-и туров «Рига» занимает первое место в чемпионате Латвии.