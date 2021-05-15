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«Рейнджерс» выиграл чемпионат Шотландии без единого поражения

15 мая 2021, 22:52
Радость футболистов «Рейнджерс». Фото Twitter
Радость футболистов «Рейнджерс». Фото Twitter
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«Рейнджерс» ни разу не проиграл в чемпионате Шотландии сезона-2020/21. Команда ранее обеспечила себе чемпионский титул.

Клуб из Глазго одержал 32 победы и шесть раз сыграл вничью. «Рейнджеры» набрали 102 очка, забили 92 мяча и пропустили 13.

Второе место занял «Селтик», набравший 77 очков. Третье место у «Хиберниана» (63 очка).

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