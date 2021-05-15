«Бешикташ» стал чемпионом Турции

Чемпионом Турции сезона-2020/21 стал «Бешикташ». В последнем, 40-м туре Суперлиги команда обыграла «Гезтепе» (2:1). У победителей забивали Домагой Вида и Рашид Геззаль (с пенальти).

«Бешикташ» набрал 84 очка. Столько же у «Галатасарая», который по дополнительным показателям стал вторым. У «Фенербахче» 82 очка и третье место.

«Бешикташ» стал чемпионом страны в 21-й раз в своей истории.

Чемпионат Турции

Суперлига

40-й тур

«Гезтепе» — «Бешикташ» — 1:2 (1:1)

«Галатасарай» — «Йени Малатьяспор» — 3:1 (0:1)

«Кайсериспор» — «Фенербахче» — 1:2 (1:0)