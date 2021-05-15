Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Лига чемпионов Результаты Евро-2020
Чемпионат мира-2022
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
Суперкубок УЕФА
Суперлига
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Сборная России
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Бешикташ» стал чемпионом Турции

22:41
«Бешикташ» — чемпион Турции. Фото Twitter
«Бешикташ» — чемпион Турции. Фото Twitter
Теги:

Чемпионом Турции сезона-2020/21 стал «Бешикташ». В последнем, 40-м туре Суперлиги команда обыграла «Гезтепе» (2:1). У победителей забивали Домагой Вида и Рашид Геззаль (с пенальти).

«Бешикташ» набрал 84 очка. Столько же у «Галатасарая», который по дополнительным показателям стал вторым. У «Фенербахче» 82 очка и третье место.

«Бешикташ» стал чемпионом страны в 21-й раз в своей истории.

Чемпионат Турции

Суперлига

40-й тур

«Гезтепе» — «Бешикташ» — 1:2 (1:1)

«Галатасарай» — «Йени Малатьяспор» — 3:1 (0:1)

«Кайсериспор» — «Фенербахче» — 1:2 (1:0)

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
Nexit вслед за Brexit: Нидерланды готовы выйти из ЕС по-английски
Французы поприветствовали решение России по США и Чехии
Женщину изнасиловали в магазине в Москве

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд