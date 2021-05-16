«Генк» обыграл «Андерлехт» и идет вторым в чемпионате Бельгии
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«Генк» выиграл у «Андерлехта» (2:1) в матче четвертого тура чемпионской группы чемпионата Бельгии.
«Генк» набрал 38 очков и занимает второе место. Лидирует «Брюгге» — 40 очков и матч в запасе. У «Андерлехта» 32 очка и третья позиция.
Чемпионат Бельгии
Чемпионская группа
4-й тур
«Андерлехт» — «Генк» — 1:2 (1:1)
Голы: Нмеча, 31 — Онуачу, 16, 86
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