Президент «Спартака» из Суботицы высказался о назначении Кержакова главным тренером команды

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович прокомментировал назначение Александра Кержакова главным тренером команды.

«Мне очень приятно, что мы смогли пригласить человека с таким большим футбольным именем. Думаю, это очень хорошо для «Спартака». У него была отличная футбольная карьера, и я думаю, что его тренерская карьера пойдет в том же направлении.

Я думаю, что у Александра большой тренерский потенциал. Желаю ему превзойти его карьеру игрока. Контракт подписан по системе «1+1». Я уверен, что в предстоящий период мы добьемся гораздо лучших результатов», — цитирует Симовича официальный сайт клуба.

«Спартак» из Суботицы 17 июня объявил о назначении 40-летнего российского специалиста новым главным тренером клуба.

Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он тренировал с с февраля по апрель 2023 года.