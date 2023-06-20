Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:39

Президент «Спартака» из Суботицы высказался о назначении Кержакова главным тренером команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович прокомментировал назначение Александра Кержакова главным тренером команды.

«Мне очень приятно, что мы смогли пригласить человека с таким большим футбольным именем. Думаю, это очень хорошо для «Спартака». У него была отличная футбольная карьера, и я думаю, что его тренерская карьера пойдет в том же направлении.

Я думаю, что у Александра большой тренерский потенциал. Желаю ему превзойти его карьеру игрока. Контракт подписан по системе «1+1». Я уверен, что в предстоящий период мы добьемся гораздо лучших результатов», — цитирует Симовича официальный сайт клуба.

«Спартак» из Суботицы 17 июня объявил о назначении 40-летнего российского специалиста новым главным тренером клуба.

Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он тренировал с с февраля по апрель 2023 года.

Александр Кержаков
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев одержал первую победу в сезоне-2023 на траве
На Украине изменили приказ о неучастии в турнирах с россиянами
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кержаков прокомментировал назначение его главным тренером сербского «Спартака»
Новости
RSS RSS
Все новости