Президент «Галатасарая» подтвердил информацию об уходе Фалькао из-за высокой зарплаты

Президент «Галатасарая» Бурак Элмас подтвердил информацию о том, что полузащитник Софьян Фегули и нападающий Радамель Фалькао покинут клуб из-за высоких зарплат.

«Я говорил с Фалькао и Фегули. Они хорошо помогали команде, но из-за новой зарплатной структуры и новых финансовых условий в «Галатасарае» я попросил их найти себе новые клубы. Мы решили разойтись. Это решение менеджмента. Мы не можем позволить себе сохранить этих футболистов в команде по финансовым причинам», — приводит NTVSpor слова Элмаса.

Фалькао выступает за «Галатасарай» с сентября 2019 года. В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 18 матчей, на его счету 9 голов и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 35-летнего колумбийца в 2,2 миллиона евро.

Фегули играет за «Галатасарай» с августа 2017 года. В сезоне-2020/21 он провел 25 матчей за команду, на его счету 2 гола и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 31-летнего алжирца в три миллиона евро.