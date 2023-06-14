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Сегодня, 22:41

Представители Кариоки не исключили возвращения бразильца в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В агентстве Santanna Esportes, которое представляет интересы полузащитника «Тигрес» Рафаэла Кариоки, прокомментировали возможное возвращение игрока в Россию.

«Рафаэл недавно продлил контракт с «Тигрес», но все зависит от предложения, которое поступит. Мы бы с большим уважением отнеслись бы к появлению такого варианта», — цитирует представителей агентства Metaratings.

Кариока выступает за «Тигрес» с 2017 года. В текущем сезоне 33-летний бразилец провел 47 матчей во всех турнирах, отдав 4 результативные передачи.

С 2009 по 2015 годы Кариока принадлежал «Спартаку». Он провел за красно-белых 139 матчей, забил 3 мяча и сделал 6 голевых передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/predstaviteli-karioki-soobshili-chto-gotovy-rassmotret-variant-s-vozvrasheniem-brazilca-v-rpl-258712/
Рафаэл Кариока
Футбол
ФК Тигрес
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