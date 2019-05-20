"Порту" поздравил Касильяса с днем рождения

"Порту" поздравил голкипера Икера Касильяса с днем рождения.

Испанскому футболисту сегодня исполнилось 38 лет.

В начале мая Касильяс перенес сердечный приступ. Ему сделали операцию и через несколько дней выписали из больницы. Руководство "Порту" готово предложить вратарю аминистративную должность в клубе, если футболист примет решение завершить игровую карьеру.

В составе сборной Испании Икер Касильяс стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. Выступая за "Реал", голкипер 5 раз побеждал в чемпионате, дважды в Кубке Испании и трижды в Лиге чемпионов. В сезоне 2017/18 стал чемпионом Португалии в составе "Порту".