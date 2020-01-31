Полузащитник «Кайрата» перешел в «Аль-Айн». Он был на просмотре в «Зените»

Полузащитник сборной Казахстана и «Кайрата» Бауыржан Исламхан стал игроком клуба из ОАЭ «Аль-Айн», сообщает официальный сайт «Кайрата».

Полузащитник национальной сборной Казахстана, шесть сезонов игравший за «Кайрат», продолжит карьеру в «Аль-Айне» из Объединенных Арабских Эмиратов.



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«Аль-Айн» является 13-кратным чемпионом ОАЭ. В 2018 году клуб играл в финале клубного чемпионата мира, уступив «Реалу» (1:4).

26-летний Исламхан покинул «Кайрат» в качестве свободного агента, после чего проходил просмотр в «Зените», но контракт подписан не был.

В прошлом сезоне он провел 22 матча в чемпионате Казахстана и забил семь мячей при девяти голевых передачах.