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Полиция Шотландии расследует сообщения о сексуальных домогательствах к несовершеннолетней со стороны игрока «Селтика»

23:20
Ли Гриффитс. Фото ФК «Селтик».
Ли Гриффитс. Фото ФК «Селтик».
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Полиция Шотландии ведет расследование по поводу сообщений, которые в социальных сетях писал нападающий «Селтика» Ли Гриффитс несовершеннолетней девушке. 30-летний Гриффитс отослал несколько посланий с непотребным текстом 16-летней девушке, чье имя не называется в интересах следствия, сообщает Sky Sports.

Гриффитс уже был исключен на время следствия из состава команда, которая находится на сборе в Уэльсе.

Нападающий на прошлой неделе продлил контракт с клубом на год. Всего Гриффитс сыграл за «Селтик» 261 матч и забил 123 гола.

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Иван Шитик все материалы автора

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