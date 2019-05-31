Пилипчук покинул минское "Динамо"

Роман Пилипчук покинул пост главного тренера минского "Динамо".
– В связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств ввиду временно нестабильной финансовой ситуации в клубе, футбольный клуб "Динамо-Минск" по соглашению сторон покидает главный тренер, Роман Михайлович Пилипчук.
ФК "Динамо-Минск" искренне благодарит главного тренера, а также его помощников за проделанную работу, их вклад и веру в команду. Желаем им успехов в дальнейшей тренерской карьере, новых достижений и отличных результатов, – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Специалист возглавлял тренерский штаб с 1 февраля 2019 года. Также команду покинут ассистенты Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук.
⚡ #РоманПилипчук покидает "Динамо".— ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) 31 мая 2019 г.
ЗАО ФК «Динамо-Минск» благодарит главного тренера, а также его помощников за проделанную работу. Желаем им успехов в дальнейшей тренерской карьере, новых достижений и отличных результатов.
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