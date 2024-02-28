ПАОК победил «Пансеррайкос» в суперлиге, Оздоев отыграл 64 минуты

ПАОК на выезде обыграл «Пансеррайкос» в матче 25-го тура чемпионата Греции — 2:0.

У гостей отметился Иоаннис Константелиас, автогол на счету Ставроса Петавракиса. У хозяев на 83-й минуте красную карточку получил Панайотис Делигианнидис.

Российский хавбек ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.

ПАОК с 57 очками занимает второе место в таблице суперлиги. «Пансеррайкос» с 24 очками — на 10-й строчке.