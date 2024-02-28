Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

28 февраля, 23:17

ПАОК победил «Пансеррайкос» в суперлиге, Оздоев отыграл 64 минуты

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

ПАОК на выезде обыграл «Пансеррайкос» в матче 25-го тура чемпионата Греции — 2:0.

У гостей отметился Иоаннис Константелиас, автогол на счету Ставроса Петавракиса. У хозяев на 83-й минуте красную карточку получил Панайотис Делигианнидис.

Российский хавбек ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.

ПАОК с 57 очками занимает второе место в таблице суперлиги. «Пансеррайкос» с 24 очками — на 10-й строчке.

Греция. Национальная лига. 25-й тур
28 февр, 00:00. Serres Municipal Stadium (Серрес)
Пансерраикос
0:2
ПАОК

Магомед Оздоев
ФК ПАОК
2
0
Читайте также
Биография Александра Шевченко: детство и карьера теннисиста, сменившего Россию на Казахстан
«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Карабах» Лунева разгромил «Габалу» в чемпионате Азербайджана

Владимир Петкович возглавил сборную Алжира
Новости
RSS RSS
Все новости