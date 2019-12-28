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Освальдо может возобновить карьеру и сыграть за «Банфилд»

17:37
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Бывший нападающий «Фиорентины» и «Ромы» Пабло Освальдо может возобновить карьеру. Он может сыграть за аргентинский «Банфилд», сообщает Ole.

33-летний аргентинец, который выступал за сборную Италии, объявил о завершении карьеры еще в 2016 году. Освальдо выступал за такие клубы как «Фиорентина», «Рома», «Ювентус», «Интер», «Бока Хуниорс» и «Порту». В составе сборной Италии он провел 14 матчей и забил 4 гола.

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