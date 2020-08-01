«Орландо» вышел в полуфинал MLS is Back

«Орландо» переиграл «Лос-Анджелес» в 1/4 финала турнира MLS is Back. На 60-й минуте Брэдли Райт-Филлипс вывел калифорнийскую команду вперед. Команда из штата Флорида сравняла счет только в концовке. На 91-й минуте забил Жоау Моутинью. Полуфиналист определился в серии пенальти.

MLS is Back

1/4 финала

«Орландо Сити» — «Лос-Анджелес» — 1:1 (0:0)

Голы: Райт-Филлипс, 60 (0:1). Моутинью, 90+1 (1:1).

Сериа пенальти — 5:4.