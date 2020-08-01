«Орландо» вышел в полуфинал MLS is Back
04:49
«Орландо» переиграл «Лос-Анджелес» в 1/4 финала турнира MLS is Back. На 60-й минуте Брэдли Райт-Филлипс вывел калифорнийскую команду вперед. Команда из штата Флорида сравняла счет только в концовке. На 91-й минуте забил Жоау Моутинью. Полуфиналист определился в серии пенальти.
MLS is Back
1/4 финала
«Орландо Сити» — «Лос-Анджелес» — 1:1 (0:0)
Голы: Райт-Филлипс, 60 (0:1). Моутинью, 90+1 (1:1).
Сериа пенальти — 5:4.
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