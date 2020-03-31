Российский нападающий белорусского клуба «Славия-Мозырь» Никита Мельников отметил, что если в Белоруссии все спокойно, то нет смысла останавливать матчи национального чемпионата.

— До конца не верил, что он вообще начнется в связи с вирусом, — цитирует Мельникова «Прессбол». — Главное не создавать панику. Понятно, происходят страшные вещи за границей. Но если у нас все спокойно, зачем останавливать? Мы единственные, кто играет. Приятно, что все наблюдают. И очень неприятно, что творится в мире с этой болезнью. Надеюсь, все наладится.

Как у меня подозревали коронавирус? Оказался не в том месте не в то время. После турецкого сбора ко мне в гости заехал друг Петя — Артем Петренко из «Руха». У него были симптомы ОРВИ, температура, насморк. Вечером приехал врач. В итоге пришлось провести почти трое суток в мозырской больнице. В палате находились только мы вдвоем. Сдали тесты (мазки из ротовой полости и носа). Страха не чувствовал, был уверен на сто процентов, что все хорошо. Результат оказался отрицательным.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66. По этой причине большинство спортивных соревнований в мире отменены.