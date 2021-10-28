«Нью-Инглэнд Революшн» установил рекорд MLS по количеству очков за сезон

«Нью-Инглэнд Революшн» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата MLS. Единственный гол забил Тейджон Бьюкенен.

Таким образом, бостонская команда набрала 73 очка в этом сезоне. Как сообщает пресс-служба лиги, «Нью-Инглэнд Революшн» установил рекорд по количеству очков в одном розыгрыше чемпионата MLS.

Напомним, в 2019 году «Люс-Анджелес» набрал 72 очка.