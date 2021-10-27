Санти Касорла считает, что Хави готов возглавить «Барселону»

Полузащитник «Аль-Садд» Санти Касорла поделился мнением о работе Хави в качестве главного тренера катарской команды.

«Тренировки Хави построены на упражнении «рондо», владении мячом, позиционной игре... в чистом виде школа «Барселоны». Он хочет защищаться через владение мячом. Так мы играем в каждом матче», — подчеркнул Касорла в интервью Marca.

Также 36-летний испанский футболист рассказал, готов ли Хави возглавить свою родную команду «Барселону».

«Он полностью готов, как я вижу. Это его мечта, он всегда держит это в голове. Мало кто знает клуб лучше, чем он. Я вижу его идеально подготовленным», — добавил Касорла.

Хави завершил футбольную карьеру в «Аль-Садде» в мае 2019 года. Через несколько дней он был назначен главным тренером этой команды. В сезоне-2020/21 Хави выиграл с клубом чемпионат страны.

В нынешнем сезоне «Аль-Садд» идет на первом месте и не проиграл пока ни одной встречи. В 7 матчах команда набрала 21 очко.