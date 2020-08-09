«Ной» под руководством Пикущака выиграл Суперкубок Армении. Голы забили россиянин и экс-игрок РПЛ

«Ной» выиграл Суперкубок Армении. В матче за титул клуб одолел чемпиона страны «Арарат-Армению» — 2:1.

«Ной» возглавляет бывший футболист «Краснодара» и сборной Молдавии Игорь Пикущак. Ранее он работал в молодежке и дубле «Краснодара».

Голами в составе «Ноя» отметились россиянин Дмитрий Лаврищев и украинец Денис Дедечко. Последний ранее защищал цвета российских «Амкара», «Луча» и «СКА-Хабаровска». При этом Лаврищев спас команду от поражения на 90-й минуте.

Суперкубок Армении

«Ной» — «Арарат-Армения» — 2:1 д.в. (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Лима, 60 (0:1). Лаврищев, 90 (1:1). Дедечко, 99 — с пенальти (2:1).