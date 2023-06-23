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Сегодня, 13:22

Неймар заявил о желании видеть Анчелотти во главе сборной Бразилии

Виктория Кравченко
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Форвард «ПСЖ» Неймар прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

«Я знаю, что он входит в планы национальной сборной, президент рассчитывает на него, и мы, игроки, тоже хотим его видеть в команде. Я, Вини, Милитао... Мы уже знакомы с ним, понимаем его величие. Его присутствие в команде будет очень важно. Но пока ничего не подтверждено. Надеемся, что по окончании контракта он возглавит сборную», — цитирует Неймара L'Equipe.

Сообщалось, что Анчелотти может возглавить команду Бразилии летом 2024 года.

Карло Анчелотти
Неймар Сантос
Сборная Бразилии по футболу
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