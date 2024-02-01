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1 февраля, 17:37

Мусаев — об уходе из «Сабаха»: «Мы потеряли страсть, с которой выходили на каждый матч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Мурад Мусаев рассказал, почему покинул «Сабах».

«Сабах» объявил об уходе Мусаева в четверг, 1 февраля. Сообщалось, что 40-летний специалист принял решение покинуть команду после встречи с руководством азербайджанского клуба.

«Последние два сезона «Сабах» играл достаточно ярко и показывал хорошие результаты. У команды было много побед. Сейчас же мы потеряли ту игру, страсть, с которой выходили на каждый матч. Я посчитал, что перемена пойдет на пользу клубу и мне», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

Мусаев возглавлял «Сабах» с октября 2021 года. Под его руководством команда провела 87 матчей: 48 побед, 16 ничьих и 23 поражения. В последнем матче «Сабах» разгромно проиграл «Карабаху» (1:7) в Кубке Азербайджана.

Источник: «Чемпионат»
Футбол
Мурад Мусаев
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