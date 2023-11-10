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Сегодня, 17:43

В «Карабахе» сообщили, что вратарь Лунев пропустит ноябрьский сбор команды России

Алина Савинова
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Врач «Карабаха» Гена Кислари заявил, что российский вратарь Андрей Лунев не примет участия в сборе национальной команды в ноябре из-за повреждения.

7 ноября 31-летний Лунев попал в число игроков, приглашенных в расположение сборной России. Однако 9-го числа вратарь «Карабаха» получил травму в матче Лиги Европы с «Байером» (0:1).

«Получили заключение МРТ. Андрей Лунев получил ушиб коленного сустава, контузионное изменение жировой подушки гофа, а также отек в коленном суставе. У нас есть один нюанс, я обсуждал с врачом сборной этот нюанс, он только сейчас поправился от мышечной травмы, которая у него была после игры с «Байером». Там было связано с сухожилиями квадриципса. Скажем так, мы подвели его к этой игре. Но он не полностью долечен, ему было дозволено играть. Совокупность двух травм на данный момент не позволит ему сыграть 20 ноября за сборную. Он пропустит сбор сборной России», — приводит ТАСС слова Кислари.

По словам врача «Карабаха», восстановление футболиста от повреждения займет до 14 дней. Также голкипер пропустит ближайшие игры клуба.

В этом сезоне Лунев принял участие в 9 матчах за «Карабах», пропустил 9 мячей и 5 игр отстоял на «ноль».

20 ноября сборная России сыграет против Кубы в рамках товарищеского матча. Встреча состоится в Волгограде.

Источник: https://tass.ru/sport/19255359
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Карабах
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