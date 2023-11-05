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5 ноября, 23:35

Могилевец поделился мнением о своем уходе из ереванского клуба «Урарту»

Виктория Кравченко
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Российский полузащитник Павел Могилевец прокомментировал свой уход из «Урарту».

«Произошло очередное событие в моей футбольной жизни, которое заставляет задуматься о том, что главное в любой ситуации оставаться человеком, по возможности честным и порядочным, в первую очередь перед самим собой», — сказал футболист в соцсетях.

Футболист стал игроком ереванского клуба в июле этого года на правах свободного агента. Он провел всего 11 матчей, не отметившись голевыми действиями.

30-летний хавбек является воспитанником «Зенита». Он выступал за казанский «Рубин», «Ростов», «Химки», «Нижний Новгород», «Бунедкор».

Павел Могилевец
ФК Урарту
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Полузащитник Могилевец покинул «Урарту»
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