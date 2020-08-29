МЛС объявила о возобновлении матчей после паузы из-за протестов против расизма

МЛС на официальном сайте объявила о возобновлении матчей после паузы, которая была вызвана протестами против расизма.

Ранее МЛС перенесла оставшиеся пять матчей, которые должны были состояться в ночь на 27 августа, из-за протестов против расизма.

— После размышлений и переговоров с темнокожими футболистами было принято решение возобновить матчи МЛС с сегодняшнего вечера, — говорится в сообщении. — Темнокожие футболисты встретятся с руководством лиги, поскольку игроки и лига продолжают работать вместе, чтобы создать долгосрочные изменения внутри МЛС и за ее пределами.

23 августа американские полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине. В 29-летнего мужчину выстрелили семь раз в спину. Пострадавший жив и перенес операцию. Это событие вызвало волну массовых протестов в США. Игры плей-офф НХЛ и НБА были перенесены.