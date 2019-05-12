"Млада Болеслав" - в полуфинале плей-офф за место в Лиге Европы. Комличенко забил 27-й гол в сезоне

"Млада Болеслав" сыграла вничью с "Теплице" в ответном четвертьфинале плей-офф за место в Лиге Европы - 1:1. Единственный мяч в составе "Млады" забил российский нападающий Николай Комличенко. Для него это 27-й гол в чемпионате, он еще в прошлой игре побил чешский рекорд по количеству мячей за сезон.

В первой встрече "Млада" победила 8:0 и прошла в полуфинал. Ее сопернком станет победитель противостояния "Злин" - "Сигма". Первая игра завершилась победой "Злина" 1:0.

Чемпионат Чехии

Плей-офф за место в Лиге Европы

Ответный матч

"Млада Болеслав" - "Теплице" - 1:1 (1:0)

Голы: Комличенко, 38 (1:0). Ержабек, 47 (1:1).