«Млада Болеслав» разгромлена «Спартой», Комличенко не забил и был удален

«Млада Болеслав» разгромно проиграла «Спарте» в матче 19-го тура чемпионата Чехии — 2:5. Форвард сборной России Николай Комличенко и его соотечественник Алексей Татаев вышли в стартовом составе «Млады».

Комличенко не смог забить, а на 84-й минуте получил красную карточку. Татаев двумя минутами ранее был предупрежден.

«Спарта» благодаря победе сместила «Младу Болеслав» в турнирной таблице с третьего места на четвертое.

Чемпионат Чехии

Первая лига

19-й тур

«Спарта» — «Млада Болеслав» — 5:2 (2:1)