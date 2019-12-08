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«Млада Болеслав» разгромлена «Спартой», Комличенко не забил и был удален

20:57
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«Млада Болеслав» разгромно проиграла «Спарте» в матче 19-го тура чемпионата Чехии — 2:5. Форвард сборной России Николай Комличенко и его соотечественник Алексей Татаев вышли в стартовом составе «Млады».

Комличенко не смог забить, а на 84-й минуте получил красную карточку. Татаев двумя минутами ранее был предупрежден.

«Спарта» благодаря победе сместила «Младу Болеслав» в турнирной таблице с третьего места на четвертое.

Чемпионат Чехии

Первая лига

19-й тур

«Спарта» — «Млада Болеслав» — 5:2 (2:1)

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