"Млада Болеслав" обыграла "Теплице", Комличенко забил 20-й гол в 20 матчах

"Млада Болеслав" победила "Теплице" в матче 21-го тура чемпионата Чехии - 2:0. В составе "Млады" пенальти реализовал российский форвард Николай Комличенко. Для воспитанника "Краснодара" это 20-й гол в 20 играх чемпионата, он с большим отрывом занимает первое место в споре бомбардиров (у Мирослава Стоха "из "Славии" 11 мячей).

Также в составе "Млады Болеслав" вторую игру провел еще один бывший игрок "Краснодара". 20-летний защитник Алексей Татаев перешел в чешский клуб в январе этого года. В сегодняшней встрече он вышел на замену на 85-й минуте, заменив Марка Матейовски.

В чемпионате Чехии "Млада Болеслав" поднялась на 8-е место, "Теплице" опустился на пятое.

Лучшую результативность в одном сезоне Комличенко продемонстрировал в сезоне-2015/16, когда он в первенстве ПФЛ провел за "Краснодар-2" 24 мяча в 24 играх. На элитном уровне он до этого сезона забил 7 голов за всю карьеру.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

21-й тур

"Теплице" - "Млада Болеслав" - 0:2 (0:1)

Голы: Крапка, 36 (0:1). Комличенко, 47 - с пенальти (0:2).

Удаление: Сушняр (М), 50.