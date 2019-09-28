«Млада Болеслав» без Комличенко проиграла «Славии», Татаев провел весь матч

Пражская «Славия» одержала победу над «Младой Болеслав» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата Чехии. Единственный гол на 14-й минуте встречи забил нападающий Питер Олайинка. Российский форвард Николай Комличенко не принимал участие в игре.

В составе «Млады» весь матч провел соотечественник 24-летнего Комличенко, защитник Алексей Татаев, который ранее получил вызов в молодежную сборную России.

«Млада Болеслав» с 19 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Чехии. «Славия» — 1-е место и 29 баллов.

Чемпионат Чехии: турнирная таблица, расписание матчей